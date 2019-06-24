СМИ сообщили о сокращении числа бюджетных мест в вузах к 2024 году

Число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие 5 лет сократится на 17%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В документе подчеркивается, что в 2020 году количество бюджетных мест уменьшится на 2%. Далее показатель будет ежегодно сокращаться на 4%, к 2024 году он достигнет 432,2 тысячи мест (518,4 тысячи мест в 2019 году).

При этом будет наблюдаться рост абитуриентов к 2024 году — до 823,8 тысячи. В настоящее время в России 713,8 тысячи абитуриентов. Конкурс в 2019 году — 1,9 человека на место, к 2024 году — 1,4.

Увеличение числа абитуриентов связано с ростом количества поступающих в вузы России иностранцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут начать выдавать студентам электронные дипломы с 2021 года.