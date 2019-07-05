Следком подтвердил гибель двух человек в результате аварии с катером на Черном море

Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе Краснодарского края перевернулся катер, отплывший в море на 100 метров от берега. В результате погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

«По версии следствия, 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее двух человек. Информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, капитан судна пытался скрыться, однако был задержан полицией.

Директор пляжа в поселке Джубга Андрей Андреев сообщил, что речь идет о судне «Атоллл». По предварительным данным, на борту находились 43 человека.