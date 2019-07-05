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Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

22:38, 05.07.2019
Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн
Фото: pixabay.com

СМИ узнали размер неустойки, которую Apple выплатила Samsung за нераспроданные OLED-дисплеи для iPhone. Американская корпорация перечислила производителю $683, что значительно выше, чем предсказывали аналитики.

В пятницу Samsung опубликовала финансовую отчетность, где указана разовая прибыль подразделения, занимающегося производством экранов. Исходя из данных, Samsung Display получил 800 млрд корейских вон, пишет Reuters. Эксперты убеждены, что речь идет о неустойке, которую компания требовала от Apple. Стороны договорились о поставках определенного количества OLED-экранов, но из-за низких продаж iPhone X, на которых те были установлены, производитель смартфонов начал сокращать заказы.

В итоге доходы Samsung Display упали с $4,9 млрд в 2017 году до $2,3 млрд в 2018 году. Стороны несколько раз пытались урегулировать проблему, но решение так и не было найдено.

ЭкономикаФинансыТехнологииITБизнес
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