Жительнице Верхнеуслонского района вернули субсидию на оплату ЖКУ — видео

Конституционный суд Татарстана вынес решение по жалобе жительницы Верхнеуслонского района Василябины Омаровой. Ей вернули субсидию на оплату услуг ЖКХ, без которой она осталась четыре года назад. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Омарова заявляет, что лишилась субсидии из-за долга за вывоз ТБО, и подчеркивает, что за эту услугу не платит, поскольку она не оказывается.

В Конституционном суде РТ обращают внимание, что задолженность не может стать основанием для приостановления субсидии. Вынесенным решением Конституционного суда РТ Омарова осталась довольна.

