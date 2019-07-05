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Жительнице Верхнеуслонского района вернули субсидию на оплату ЖКУ — видео

18:47, 05.07.2019
Жительнице Верхнеуслонского района вернули субсидию на оплату ЖКУ — видео
Фото: pixabay.com

Конституционный суд Татарстана вынес решение по жалобе жительницы Верхнеуслонского района Василябины Омаровой. Ей вернули субсидию на оплату услуг ЖКХ, без которой она осталась четыре года назад. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Омарова заявляет, что лишилась субсидии из-за долга за вывоз ТБО, и подчеркивает, что за эту услугу не платит, поскольку она не оказывается.

В Конституционном суде РТ обращают внимание, что задолженность не может стать основанием для приостановления субсидии. Вынесенным решением Конституционного суда РТ Омарова осталась довольна.

Общество Татарстан
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