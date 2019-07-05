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МЧС сообщает об эвакуации ТЦ в Москве из-за пожара на автогазозаправочной станции

17:29, 05.07.2019
МЧС сообщает об эвакуации ТЦ в Москве из-за пожара на автогазозаправочной станции
Фото: pixabay.com

ТЦ «Новомосковский» эвакуируют из-за пожара на автомобильной газозаправочной станции.

ГУ МЧС РФ по Москве сообщает, что пострадал один человек, он передан медикам. Площадь пожара на газовой АЗС составляет 100 кв. метров.

В пресс-службе ТЦ «Новомосковский» заявили, что рекомендуют своим посетителям оставаться внутри здания. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Происшествия
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