МЧС сообщает об эвакуации ТЦ в Москве из-за пожара на автогазозаправочной станции
ТЦ «Новомосковский» эвакуируют из-за пожара на автомобильной газозаправочной станции.
ГУ МЧС РФ по Москве сообщает, что пострадал один человек, он передан медикам. Площадь пожара на газовой АЗС составляет 100 кв. метров.
В пресс-службе ТЦ «Новомосковский» заявили, что рекомендуют своим посетителям оставаться внутри здания. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».Происшествия
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