Шестерых сотрудников ФСБ заподозрили в создании ОПГ

Накануне были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России.

Их подозревают в создании организованно-преступного сообщества, грабежах (ст. 162 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), пишет РБК со ссылкой на источники.



«Сотрудники УСБ разрабатывали группу силовиков в течение года», — сообщил источник, отметив, что задержанных проверяют на причастность к совершению от 5 до 12 эпизодов.

По данным «Ведомостей», 10 июня подозреваемые совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн рублей. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это «черные деньги», и поделили между собой и сотрудником банка.