Росстат назвал причины резкого роста продолжительности жизни перед выборами

Фото: Давид Казанский

Пики прироста ожидаемой продолжительности жизни приходятся на два периода перед президентскими выборами, например в 2011 и 2017 годах.

Продолжительность жизни в России растет непрерывно с 2003 года, но не монотонно, а волнообразно. Перед выборами 2012, 2018 годов прирост достигал 0,8—0,9 года. Уже на следующий год показатель снижался в 2—4 раза.



Росстат заявил, что никакой реальной корреляции ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) с выборами нет.

— Не стоит придавать слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ, — подчеркнули в ведомстве, сообщает РБК.

Напомним, по итогам 2018 года лидером по рождаемости стала Москва, в прошлом году здесь родились 132 100 человек.

На втором месте Московская область с 83 000 новорожденных. Следом за ней идет Краснодарский край с 64 500 новорожденных. Меньше всего россиян появилось на свет в Ненецком автономном округе — 618 человек.

