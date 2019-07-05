Хозяйка квартиры о семье кассирши из Башкирии: «Самые обычные люди»

Владелица квартиры в Ново-Савиновском районе Казани, которую снимала беглая кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в краже 23 млн рублей, рассказала подробно о ее семье.

По ее словам, они снимали однокомнатную квартиру.

«Самые обычные люди, заехали несколько дней назад, сказали, что хотели посмотреть Казань», — сказал она корреспонденту «Реального времени».

По данным источника газеты, оперативники задержали подозреваемую, когда она выходила из квартиры. Денег при ней и в съемном жилье не нашли. В данный момент Луизу Хайруллину с семьей оперативная группа везет в одно из подразделений МВД города Уфы.