В Московском и Приволжском районах Казани 6 июля отключат электричество

Несколько домов Московского и Приволжского районов Казани временно останутся без света в субботу, 6 июля.

Отключение электричества произойдет в плановом режиме с утра до вечера. Полный график домов опубликован на сайте администрации города.

Причиной отключения являются работы в связи с ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Также в двух районах планируется провести обслуживание систем распределительных сетей.

Напомним, ранее мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды на июль.