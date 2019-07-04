Минниханов на Moscow Urban Forum рассказал, как появилась программа по созданию общественных пространств

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в панельной дискуссии Московского урбанистического форума — 2019 (Moscow Urban Forum).

Минниханов подчеркнул, что именно после проведения Универсиады-2013 в Татарстане задумались, что будет дальше, сообщает пресс-служба президента РТ. «Мы стали изучать опыт других городов, как изменяется их облик, и в первую очередь — как меняется Москва. Так появилась программа по созданию общественных пространств, по системным решениям по нашим городам и районным центрам. Мы должны сегодня сделать так, чтобы наши граждане не уезжали из малых городов», — выступил Минниханов.

Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов поручил сформировать и реализовать программы ремонта и благоустройства дворовых пространств, а также капремонта стационаров.

