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Минниханов на Moscow Urban Forum рассказал, как появилась программа по созданию общественных пространств

18:38, 04.07.2019
Минниханов на Moscow Urban Forum рассказал, как появилась программа по созданию общественных пространств
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в панельной дискуссии Московского урбанистического форума — 2019 (Moscow Urban Forum).

Минниханов подчеркнул, что именно после проведения Универсиады-2013 в Татарстане задумались, что будет дальше, сообщает пресс-служба президента РТ. «Мы стали изучать опыт других городов, как изменяется их облик, и в первую очередь — как меняется Москва. Так появилась программа по созданию общественных пространств, по системным решениям по нашим городам и районным центрам. Мы должны сегодня сделать так, чтобы наши граждане не уезжали из малых городов», — выступил Минниханов.

Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов поручил сформировать и реализовать программы ремонта и благоустройства дворовых пространств, а также капремонта стационаров.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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