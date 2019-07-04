Путин подарил Папе Римскому икону и DVD с фильмом

Завершилась встреча президента РФ Владимира Путина и Папы Римского. Они говорили почти час, обсудили мировые проблемы и обменялись подарками.



Путин подарил икону с изображением апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Папа Римский Франциск сделал светский подарок — медаль в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны и гравюру с видом площади Святого Петра (Джузеппе Вази, 1774). Папа Франциск подчеркнул, что подарил картину, «чтобы президент не забыл Рим», сообщает «РИА Новости».

Владимир Путин представил понтифику членов делегации, в которую вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие. Позже президент России провел отдельную встречу с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, сообщается на официальном портале Кремля.