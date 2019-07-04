Россия предложила Чехии отложить спор по поводу авиаперевозок до сентября

Министерство транспорта России предложило властям Чехии перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения на сентябрь.

По мнению ведомства, это позволит гражданам двух стран спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона, пишет «Прайм».

Напомним, утром 7 июля Прага в одностороннем порядке запретила рейсы российских авиакомпаний в Чехию — из-за неудовлетворенности условиями, предоставленными Минтранспортом РФ по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика Czech Airlines (Москва — Сеул). В спешном порядке рейсы вынуждены были отменить «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии».

Через 9 часов после чешско-российских переговоров полеты были возобновлены, но разрешения на них действуют лишь до 7 июля, то есть до конца этой недели. Газета «Реальное время» узнала, как это сказалось на рейсах в Прагу из аэропорта «Казань».