Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: «Уфимцам, которые болеют за «Спартак» и ЦСКА, вообще не стыдно?»

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Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поделился мыслями о тех уфимских болельщиках, которые поддерживают именитые российские команды из столицы.

«Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведет своих детей, свою жену. Они идут в шарфах «Спартака», ЦСКА.

И он такой гордый, такой мощный и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то, на хрен, «Спартак», ну смешно.

Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли. Ты этому учишь их?» А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек.

Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1 500 детей, и это наши будущие болельщики», — сказал Газизов изданию «МКСеть».