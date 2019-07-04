В Кремле высказались о протестах имамов против видеокамер в мечетях

В мечетях республики в связи с проектом установки камер видеонаблюдения ряд имамов выступили решительно против инициативы. Как отметила официальный представитель Кремля Лилия Галимова, власти не принимают участия в урегулировании этого вопроса:

— Принципы светского государства не позволяют нам вмешиваться в деятельность культовых учреждений, и управление такими учреждениями находится в руках соответствующих [структур, в данном случае] — Духовного управления мусульман. В этой части мы не принимаем участия, но по той информации, которая у нас имеется, мы ее запрашивали, учитывая, какой интерес к себе эта тема вызывает.

По словам Галимовой, установка камер связана исключительно с необходимостью обеспечения мер безопасности на всех объектах массового посещения людей: «В данном случае это связано исключительно с безопасностью людей, которые туда приходят».

Ранее «Реальное время» сообщало, что камеры будут устанавливаться в рамках программы «Безопасный город».