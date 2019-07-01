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В мечетях Казани появятся видеокамеры

18:27, 01.07.2019
В мечетях Казани появятся видеокамеры
Фото: gsn.tatarstan.ru

В мечетях Казани появится система видеонаблюдения, камеры установят в рамках программы «Безопасный город».

Программа предполагает видеонаблюдение в общественных местах, образовательных и культурных учреждениях и на других объектах. В ДУМ РТ подчеркнули, что видеонаблюдение не нарушает конституционных прав прихожан на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал имамов ввести курсы татарского языка при мечетях и медресе России.

ОбществоТехнологии Татарстан
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