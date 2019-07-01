В мечетях Казани появятся видеокамеры
В мечетях Казани появится система видеонаблюдения, камеры установят в рамках программы «Безопасный город».
Программа предполагает видеонаблюдение в общественных местах, образовательных и культурных учреждениях и на других объектах. В ДУМ РТ подчеркнули, что видеонаблюдение не нарушает конституционных прав прихожан на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных, сообщает ИА «Татар-информ».
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал имамов ввести курсы татарского языка при мечетях и медресе России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым