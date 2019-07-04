С начала года в 14 татарстанских законопроектах были выявлены коррупциогенные факторы

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С начала 2019 года 689 документов прошли проверку в Минюсте Татарстана на наличие коррупциогенных факторов. Таковых было выявлено 17 в 14 законопроектах.

Об этом сообщил замминистра юстиции республики Айнур Галимов в Госсовете РТ на пресс-конференции, посвященной антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов в исполнительных органах госвласти РТ и местного самоуправления.



Ранее «Реальное время» писало, что Генпрокуратура РФ выявила «коррупциогенные факторы» в системе формирования федерального перечня учебников (ФПУ).