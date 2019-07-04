Власти Башкирии потратят на подготовку к отопительному сезону 7,5 млрд рублей

Подготовка к зиме и обновление энергооборудования в Башкирии потребует 7,5 млрд рублей.

Планируется привести в штатный режим более 1,5 тысячи котельных, 4 тысячи километров теплосетей и другие коммунальные объекты.

Кроме того, учитывается капитальный ремонт 2 287 многоквартирных домов с заменой внутридомовых систем теплоснабжения, пишет РБК со ссылкой на региональный Минжилкомхоз.

К предстоящему отопительному сезону в регионе начали готовиться в апреле. Ход подготовки взял на контроль главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин.

Напомним, ранее в Минстрое РФ заявили, что отключать горячую воду в России станут раз в два года.