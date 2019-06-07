В Минстрое заявили, что отключать горячую воду в России станут раз в два года

Отключения горячей воды в России станут короче, кроме того, их будут проводить раз в два года, сообщает «Интерфакс».

Об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. Он подчеркнул, что избежать отключения горячей воды и тепла невозможно, потому что это связано «с определенным уровнем технологических решений, которые у нас используются». Егоров добавил, что в некоторых субъектах страны и в определенных районах Москвы горячую воду уже отключают раз в два года.

Напомним, ранее мэрия Казани представила график отключений горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»).

