Эксперты прогнозируют курс доллара не выше 64,3 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 63,89 руб./долл. Небольшое ослабление рубля, вероятно, связано с выплатами дивидендов и низкими объемами аукционов ОФЗ. Так, вчера Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ 26225 (с погашением 10 мая 2034 года) всего на сумму 14,57 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 7,54%.

Тем временем глава Национального экономического совета Белого дома заявил, что переговоры по поводу заключения торгового соглашения между Китаем и США продолжатся на следующей неделе. Он рассказал, что запланирована встреча высокопоставленных представителей США и Китая. Американскую сторону будут представлять министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер.

Сегодня на фоне празднования Дня Независимости в США объемы торгов будут незначительными с широкими спредами. В связи с этим директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин по курсу USD/RUB на сегодня прогнозинует 63,00— 63,95.



Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 63,3—64,3 рубля за 1$. Минфин объявил, что с 5 июля по 6 августа снизит покупки валюты до 10 млрд рублей в день — этот факт положительно сказывается на отечественной валюте, но он нивелируется сезонным снижением сальдо текущих операций, падением нефтяных котировок, а также давлением на рубль в результате конвертации в валюту дивидендов российских компаний.

