Путин ответил на вопрос о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, чем будет заниматься по истечении президентского срока в 2024 году.

Глава государства счел преждевременным высказывание о том, уйдет ли он из политики, пояснив, что его в настоящее время ожидает много работы.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь», — заявил Путин итальянской газете Corriere della Sera.

Президент добавил, что планы по развитию России выполняются не так быстро, как хотелось бы. Он связывает это с нестабильной экономической ситуацией и влиянием внешних ограничителей. Путин подчеркнул, что перед страной стоят масштабные задачи.

Напомним, сегодня Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским Франциском.