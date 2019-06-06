Папа Римский Франциск встретится с Путиным в Ватикане

Папа Римский Франциск встретится с президентом России Владимиром Путиным этим летом. Об этом заявил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти.

Встреча должна состояться в Ватикане 4 июля. Папа Франциск примет на аудиенции российского лидера. В это время Путин будет находиться с рабочим визитом в Италии, передает Agence France-Presse.

Подробности визита Путина в Ватикан не сообщаются.

До этого Путин и Папа Римский Франциск встречались дважды — в конце 2013 года и в июне 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на 29 июня назначена встреча Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.