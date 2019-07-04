Путин сегодня посетит Италию и встретится с Папой Римским Франциском

Президент России Владимир Путин с официальным визитом прибудет в Италию в четверг, 4 июля.

В ходе визита запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров страны Джузеппе Конте.

Лидеры обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также затронут международные темы.

Также предполагается совместное участие Путина и Конте в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ, сообщается на сайте президента РФ.

Кроме того, Путин посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. Подробности визита не сообщаются.

Напомним, вчера Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.