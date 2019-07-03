Президиум Верховного суда Татарстана открыл дольщикам ЖК «МЧС» доступ к деньгам регионального фонда поддержки

Фото: Инна Серова

Сегодня кассационная инстанция Верховного суда РТ оставила в силе решение Приволжского райсуда и апелляционное определение судебной коллегии Верховного суда РТ в пользу дольщиков ЖК «МЧС».



В 2017 году Советский райсуд признал заключенные с дольщиками ООО «ФОН» предварительные договоры долевыми. Однако Управление Росреестра, осуществив государственную регистрацию договора участия Никитиной в долевом строительстве, заключенного с ООО «ФОН» в августе 2012 года, впоследствии ее приостановило. В 2018-м Приволжский райсуд признал незаконными действия госрегистратора, приостановившего сделку в связи с отсутствием регистрации предварительного договора, заключенного с ООО «ФОН», а также ряд необходимых для регистрации документов.



Суд первой инстанции исходил из того, что судебное решение заменяет иные необходимые документы, однако Росреестр с этим не согласился. А сегодня Президиум Верховного суда РТ поставил в этом деле точку. Это означает, что госрегистрация еще более полутора сотен договоров дольщиков ЖК «МЧС» также будет считаться законной, а договоры долевого участия в строительстве домов ЖК смогут зарегистрировать в общей сложности почти 1 000 семей.



Регистрация договоров, пояснили дольщики, позволит им получить поддержку от Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и, соответственно, финансирование для достройки домов. Подробности сегодняшнего судебного заседания — в материале «Реального времени».