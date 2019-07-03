В результате ДТП с автобусом в Татарстане пострадали восемь человек

В Татарстане произошло лобовое столкновение вахтового автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Opel. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Инцидент произошел в среду утром на автодороге Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском районе РТ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РТ. Среди пострадавших есть водитель легковушки, его состояние оценивается как тяжелое.

Трое пострадавших находятся в медсанчасти «Татнефти» в Альметьевске, остальные после осмотра направлены на амбулаторное долечивание.

Ранее сообщалось, что в Казани на ул. Московской при столкновении двух иномарок погиб один из водителей.