Онлайн-ретейлеры рассказали, насколько реальна угроза кражи данных карт пользователей

Онлайн-ретейлеры не зафиксировали случаев кражи данных карт пользователей с помощью JS-снифферов (вредоносный код, который перехватывает информацию о картах), сообщает RNS.

Например, в Wildberries заметили, что иногда сталкиваются с «прощупыванием» своих систем на предмет уязвимостей со стороны злоумышленников. Но до сих пор случаев взлома не было. В Ozon в свою очередь рассказали, что атаки со стороны JS-снифферов организацию не затронули.

Напомним, ранее сообщалось, что около 50 компаний из Новгородской области и Удмуртии станут экспортировать товары в другие страны в рамках совместного проекта с eBay «Регионы экспорта», сообщает ТАСС. В подписании соглашения приняли участие глава Новгородской области Андрей Никитин, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Проект предполагает разработку пилотной схемы, по которой розничные экспортеры смогут возвращать НДС.