Новости общества

11:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В четырех районах Казани отключат электричество

10:53, 03.07.2019
В четырех районах Казани отключат электричество
Фото: pixabay.com

В ряде домов четырех районов Казани произойдет отключение электроэнергии в четверг, 4 июля.

Света не будет в Вахитовском, Московском, Приволжском и Советском районах. Согласно графику, отключение запланировано с утра и до вечера. Список домов размещен на сайте мэрии Казани

Отключение является плановым и связано с ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль в домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров