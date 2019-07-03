В четырех районах Казани отключат электричество

В ряде домов четырех районов Казани произойдет отключение электроэнергии в четверг, 4 июля.

Света не будет в Вахитовском, Московском, Приволжском и Советском районах. Согласно графику, отключение запланировано с утра и до вечера. Список домов размещен на сайте мэрии Казани

Отключение является плановым и связано с ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль в домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».