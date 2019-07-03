В Татарстане ожидается гроза и до +26°С

Сегодня, 3 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют местами дождь, а также грозу.

Ветер западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 21-26 градусов тепла. В Казани возможно от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах термометр покажет от +21°С до +25°С.