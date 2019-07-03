Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии по футболу одолела Аргентину в рамках 1/2 финала розыгрыша Кубка Америки.
Игра закончилась со счетом 2:0. У бразильцев отличились Габриэл Жезус на 19-й минуте, Роберто Фирмино удвоил счет на 71-й минуте.
В финале Бразилия сыграет с победителем пары Чили — Перу.
Турнир проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд. Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили.
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