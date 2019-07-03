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Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

06:24, 03.07.2019
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Фото: realnoevremya.ru

Сборная Бразилии по футболу одолела Аргентину в рамках 1/2 финала розыгрыша Кубка Америки.

Игра закончилась со счетом 2:0. У бразильцев отличились Габриэл Жезус на 19-й минуте, Роберто Фирмино удвоил счет на 71-й минуте.

В финале Бразилия сыграет с победителем пары Чили — Перу.

Турнир проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд. Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили.

Напомним, ранее футбольный клуб «Рубин» представил новый логотип.

СпортФутбол
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