Прокуратура Пермского края потребовала от бывшего главы ведомства 0,5 млрд рублей

Прокуратура Пермского края подала в суд на бывшего руководителя ведомства Александра Кондалова. Ведомство требует взыскать с него 500 млн рублей и загородный дом экс-прокурора.

На сегодня Кондалов находится в международном розыске по делу о превышении должностных полномочий. Деньги прокуратура обнаружила во время обысков по этому же делу. Оно было возбуждено в марте 2017 года следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Найденная сумма в 20 раз превышает доходы экс-чиновника за время работы руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, пишет «Коммерсант».

Прокуратуру Пермского края Кондалов возглавлял с 2000 по 2009 год