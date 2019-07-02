Путин отменил участие в форуме «Реки России»

Президент России Владимир Путин отказался от участия в форуме «Реки России». Его заменит вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Президент Путин принял решение отменить свое участие в форуме «Реки России», по его поручению к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец», — приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «РИА Новости».

В то же время Путин решил как можно скорее провести встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Напомним, что сегодня стало известно о гибели 14 российских моряков. По данным Минобороны, 1 июля произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате.