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Правительство РФ утвердило единые требования к оценке налоговых расходов регионов

07:54, 28.06.2019
Правительство РФ утвердило единые требования к оценке налоговых расходов регионов
Фото: pixabay.com

Правительство страны утвердило общие требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов. Документ предполагает, что с 2020 года все налоговые льготы, предоставляемые регионами и муниципалитетами, будут сводить в единые реестры их налоговых расходов — с указанием общего объема таких льгот.

Концепция Минфина, сформулированная еще в 2017 году, запускается по временной схеме. Со следующего года предоставление неэффективных льгот (анализировать их будут с привлечением ФНС) может стоить регионам, увлекающимся скидками, части федеральных субсидий, сообщает «Коммерсантъ».

ЭкономикаОбщество
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