Правительство РФ утвердило единые требования к оценке налоговых расходов регионов

Правительство страны утвердило общие требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов. Документ предполагает, что с 2020 года все налоговые льготы, предоставляемые регионами и муниципалитетами, будут сводить в единые реестры их налоговых расходов — с указанием общего объема таких льгот.

Концепция Минфина, сформулированная еще в 2017 году, запускается по временной схеме. Со следующего года предоставление неэффективных льгот (анализировать их будут с привлечением ФНС) может стоить регионам, увлекающимся скидками, части федеральных субсидий, сообщает «Коммерсантъ».