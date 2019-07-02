Новости общества

15:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Конгрессе антропологов, который проходит в Казани, зачитали приветствие Владимира Путина

14:58, 02.07.2019
На Конгрессе антропологов, который проходит в Казани, зачитали приветствие Владимира Путина
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Конгресса антропологов и этнологов России, который проходит в Казани.

Приветствие Путина зачитали во время открытия научного форума. В своем обращении глава государства подчеркнул, что конгресс объединил на своей площадке ведущих исследователей. Президент России особо обратил внимание на «большое практическое значение» экспертных оценок и научных прогнозов антропологов и этнологов, поскольку они востребованы, когда речь идет о реализации ключевых положений государственной национальной политики, сообщает ИА «Татар-информ». Путин пожелал участникам конгресса плодотворных дискуссий.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проведение конгресса антропологов и этнологов в Казани.

ОбществоВластьИсторияКультураОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров