На Конгрессе антропологов, который проходит в Казани, зачитали приветствие Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Конгресса антропологов и этнологов России, который проходит в Казани.

Приветствие Путина зачитали во время открытия научного форума. В своем обращении глава государства подчеркнул, что конгресс объединил на своей площадке ведущих исследователей. Президент России особо обратил внимание на «большое практическое значение» экспертных оценок и научных прогнозов антропологов и этнологов, поскольку они востребованы, когда речь идет о реализации ключевых положений государственной национальной политики, сообщает ИА «Татар-информ». Путин пожелал участникам конгресса плодотворных дискуссий.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проведение конгресса антропологов и этнологов в Казани.

