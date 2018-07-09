В 2019 году в Казани пройдет конгресс антропологов и этнологов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проведение конгресса антропологов и этнологов в Казани в июле 2019 года. Об этом сообщил ученый Валерий Тишков.

«Мое обращение к президенту Татарстана Рустему Минниханову с просьбой поддержать проведение конгресса антропологов и этнологов в Казани в июле 2019 года получило одобрение. Будем проводить вместе с Казанским университетом и Институтом истории АН РТ. В Казани добрые традиции этнологической науки и хорошая современная школа, а опыт организации научных и спортивных форумов просто замечательный», — написал он в Facebook.

Ранее знаменитый ученый, специалист в области этнополитологии, истории и социальной антропологии Валерий Тишков рассказал «Реальному времени» о своем видении двуязычия в Татарстане.