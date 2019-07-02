ЕСПЧ обязал Россию заплатить почти 100 тыс. евро за нарушение прав россиян на мирных акциях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил россиянам компенсацию в размере 75 тыс. евро за нарушения их прав в ходе мирных акций. Еще 22 тыс. евро Россия должна выплатить в качестве покрытия судебных издержек истцов.

Всего было рассмотрено девять жалоб в рамках объединенного дела. В нем идет речь о нарушениях прав граждан на мирных акциях в 2006, 2007 и 2010 годах в Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс».

По мнению ЕСПЧ, власти РФ допустили нарушение статьи 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода собраний и объединений), а также суд признал нарушение статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) по нескольким из жалоб.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по проведению акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон». Суд обязал Россию выплатить казанской активистке Эльвире Дмитриевой более 15 тысяч евро.