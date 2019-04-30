ЕСПЧ встал на сторону казанской активистки в первом решении по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по проведению акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон». Суд обязал Россию выплатить казанской активистке Эльвире Дмитриевой более 15 тысяч евро.

ЕСПЧ решил, что компенсация Дмитриевой должна быть выплачена за назначенный ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Размер компенсации морального вреда должен составить 12,5 тысячи евро. Кроме того, власти должны заплатить ей 149 евро в качестве компенсации материального вреда и оплатить ее судебные издержки в размере 2 650 евро, говорится на сайте суда.

Напомним, что координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева была оштрафована на 10 тысяч рублей за призывы к участию в акции «Он вам не Димон» в марте 2017 года. Еще один штраф в размере 1 тысячи рублей был назначен активистке за невыполнение требований полиции на самом митинге.