СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников и топ-менеджмента ПАО «Ил»

За последнее время уволились более 80 работников ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Так, «Ил» покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил отставку Алексея Рогозина с должности генерального директора ПАО «Ил». Его место занял Юрий Грудинин.