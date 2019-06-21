Россия и Хорватия облегчат визовый режим

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.

В сообщении МИД РФ, что вышеперечисленные категории граждан смогут находится в другой стране до 90 дней в течение любого периода в 180 дней.

Также право на безвизовой въезд и пребывание на территории принимающего государства предоставляется гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, и сотрудникам, направляемым на работу в диппредставительства в течение всего срока аккредитации.

Ранее Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран.