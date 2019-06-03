За 5 месяцев «Татнефть» увеличила добычу нефти на 3,4%

В мае «Татнефть» добыла 2 557 тысяч тонн нефти. По итогам первых пяти месяцев компания нарастила добычу на 3,4% — до 12,3 млн тонн.

За пределами республики в мае добыто 27,2 тысячи тонн (за пять месяцев — 136,3 тысячи тонн). Добыча сверхвязкой нефти в мае составила 230 тысяч тонн (с начала года — 1001,1 тысячи тонн).

Согласно сообщению пресс-службы группы, за январь — май по новому бурению построено и сдано 211 скважин.

За этот же период произведен текущий ремонт на 4,1 тысячи скважин (за май — на 847), выполнен капитальный ремонт 873 скважин (за май — 185).