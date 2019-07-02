Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,35 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 62,85 руб./долл. На фоне сохранения возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем аппетит к инвестициям в рисковые активы восстановился и российский фондовый рынок показал сильную положительную динамику (индекс мосбиржи 2801 пунктов), что в свою очередь стимулировало укрепление российской валюты.

Министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов сообщил, что страны-участники ОПЕК подписали соглашение о сокращении добычи нефти. Пролонгация состоится еще на 9 месяцев с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года. «Участники ОПЕК+ подтвердили свою ориентацию на фундаментальные основы и приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти в интересах производителей, потребителей и всей мировой экономики», — заявил министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ожидает реакцию нефтяного рынка на пролонгацию соглашения, и считает, что значительную роль в заключении соглашения о сокращения уровней сыграла Россия. Эксперт прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 62,50– 63,35.