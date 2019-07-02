«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2 июля приостановили все прямые перелеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Выполнение рейсов было остановлено из-за того, что власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на полеты.
Два запланированных на вторник рейса из Екатеринбурга и Жуковского пока задерживаются на неопределенный срок, пассажирам представят необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Отмечается, что «Уральские авиалинии» следят за ситуацией и ожидает ее урегулирования.
Напомним, сегодня «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу также из-за решения властей Чехии.БизнесТранспорт
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