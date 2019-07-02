«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2 июля приостановили все прямые перелеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Выполнение рейсов было остановлено из-за того, что власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на полеты.

Два запланированных на вторник рейса из Екатеринбурга и Жуковского пока задерживаются на неопределенный срок, пассажирам представят необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Отмечается, что «Уральские авиалинии» следят за ситуацией и ожидает ее урегулирования.

Напомним, сегодня «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу также из-за решения властей Чехии.