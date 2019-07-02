Новости бизнеса

06:32 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

06:26, 02.07.2019
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Фото: realnoevremya.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 2 июля, отменила часть рейсов из Москвы в Прагу после решения властей Чехии аннулировать разрешения на выполнение полетов.

Причину такого решения чешской стороны представители перевозчика не назвали. В пресс-службе «Аэрофлот» подчеркнули, что у компании имеются все технические возможности для выполнения прямых перелетов.

Пассажиры отмененных рейсов доставят в Прагу самолетами других перевозчиков. Тоже самое касается людей, которые забронировали полет.

О том, почему чешские власти аннулировали разрешения на полеты, не сообщается.

Ранее сообщалось, то «Аэрофлот» повысит топливный сбор на внутрироссийские и международные рейсы.

БизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров