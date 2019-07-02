«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 2 июля, отменила часть рейсов из Москвы в Прагу после решения властей Чехии аннулировать разрешения на выполнение полетов.

Причину такого решения чешской стороны представители перевозчика не назвали. В пресс-службе «Аэрофлот» подчеркнули, что у компании имеются все технические возможности для выполнения прямых перелетов.

Пассажиры отмененных рейсов доставят в Прагу самолетами других перевозчиков. Тоже самое касается людей, которые забронировали полет.

О том, почему чешские власти аннулировали разрешения на полеты, не сообщается.

Ранее сообщалось, то «Аэрофлот» повысит топливный сбор на внутрироссийские и международные рейсы.