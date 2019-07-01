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Власти Ирана вернутся к исполнению обязательств по ядерной программе

23:29, 01.07.2019
Власти Ирана вернутся к исполнению обязательств по ядерной программе
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал условия при которых Тегеран готов вернуться к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) ядерной программы. Он утверждает, что страна и не нарушала никаких договоренностей.

Министр подчеркнул, что Иран будет придерживаться обязательств, если Запад также будет выполнять свои.

«Мы не нарушили СВПД и 36-й параграф договора подтверждает это», — написал Зариф в Twitter.

Зариф на своей странице в Twitter разместил фотокопию 36-го параграфа СВПД, в котором говорится о механизме разрешения споров, если одна из сторон сомневается в выполнении пунктов соглашения другой стороной. В данном случае речь идет об обязательстве Ирана сохранять на своей территории определенный объем обогащенного урана (до 300 кг).

Ранее Тегеран предупредил, что будет наращивать запасы обогащенного сырья.

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