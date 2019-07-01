Власти Ирана вернутся к исполнению обязательств по ядерной программе
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал условия при которых Тегеран готов вернуться к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) ядерной программы. Он утверждает, что страна и не нарушала никаких договоренностей.
Министр подчеркнул, что Иран будет придерживаться обязательств, если Запад также будет выполнять свои.
«Мы не нарушили СВПД и 36-й параграф договора подтверждает это», — написал Зариф в Twitter.
We have NOT violated the #JCPOA.— Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2019
Para 36 of the accord illustrates why:
We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.
We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.
We finally took action after 60 weeks.
As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH
Зариф на своей странице в Twitter разместил фотокопию 36-го параграфа СВПД, в котором говорится о механизме разрешения споров, если одна из сторон сомневается в выполнении пунктов соглашения другой стороной. В данном случае речь идет об обязательстве Ирана сохранять на своей территории определенный объем обогащенного урана (до 300 кг).
Ранее Тегеран предупредил, что будет наращивать запасы обогащенного сырья.ОбществоВласть
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