Власти Ирана вернутся к исполнению обязательств по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал условия при которых Тегеран готов вернуться к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) ядерной программы. Он утверждает, что страна и не нарушала никаких договоренностей.

Министр подчеркнул, что Иран будет придерживаться обязательств, если Запад также будет выполнять свои.

«Мы не нарушили СВПД и 36-й параграф договора подтверждает это», — написал Зариф в Twitter.

We have NOT violated the #JCPOA.



Para 36 of the accord illustrates why:



We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.



We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.



We finally took action after 60 weeks.



As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH