В результате ДТП в Казани у «Чаши» погиб байкер

Авария со смертельным исходом произошла в Казани у «Чаши» с участием мотоцикла и внедорожника. Видеозапись последствий ДТП опубликована в социальных сетях.

Инцидент случился на улице Сибгата Хакима, напротив центра семьи «Казан», в ночь на воскресенье, 30 июня. На кадрах видно, как темный внедорожник перегородил половину проезжей части, рядом лежит погибший байкер.

Причины происшествия на данный момент уточняются.

Напомним, ранее популярный блогер Moto nexus Артем Болдырев (Болт) разбился на мотоцикле в Подмосковье.