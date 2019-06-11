Популярный блогер разбился на мотоцикле в Подмосковье

Российский блогер, автор YouTube-канала Moto nexus Артем Болдырев (Болт) погиб в аварии в Московской области.

Инцидент случился вечером в понедельник, 10 июня, на 69-м километре трассы М-4 «Дон». По словам очевидцев, Болдырев ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. В результате он не справился с управлением и врезался в автомобиль.

От полученных травм блогер скончался на месте, передает «КП» со ссылкой на друзей байкера и региональное МВД.

На канал Moto nexus подписаны около 286 тысяч пользователей.

Напомним, год назад в Перми 22-летний блогер насмерть разбился на мотоцикле, разогнавшись до 250 км в час.