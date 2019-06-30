Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в воскресенье встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи. Об этом американский лидер заявил в Сеуле на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения», — цитирует Трампа Fox News.

Ранее сообщалось, что Северная Корея не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока Соединенные Штаты не изменят подход к выстраиванию отношений.

