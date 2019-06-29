СМИ: супруга эмира Дубая сбежала в Европу с $40 млн

Шестая жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум сбежала в Лондон. Об этом сообщает газета Daily Mail, официальной информации пока нет.

Принцесса Хайя аль Хуссейн, являющаяся сестрой иорданского короля Абдаллы II, покинула Дубай с двумя малолетними детьми. Предварительно, она намерена требовать развод и просить политического убежища в Великобритании.

Супруга эмира прилетела в Лондон с около $40 млн. Ей принадлежит особняк стоимостью 85 млн фунтов неподалеку от Кенсингтонского дворца.

По другой версии, женщина сбежала в Германию при содействии немецкого дипломата.

Ранее сообщалось о грядущем разводе бывшего короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной.