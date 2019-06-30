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События в истории и праздники: 30 июня

00:38, 30.06.2019
События в истории и праздники: 30 июня
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 30 июня:

  • в 1908 году на территорию Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены упал Тунгусский метеорит;
  • в 1934 году в Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как «Ночь длинных ножей»;
  • в 1989 году было отменено решение Союза писателей СССР 1974 года об исключении Александра Солженицына из Союза писателей СССР как «ошибочное»;
  • в 1992 году был принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым;
  • в 1994 году в России завершилась ваучерная приватизация, то есть процесс передачи предприятий, находящихся в собственности Российской Федерации (ранее РСФСР), в частную собственность.

30 июня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

Общество
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