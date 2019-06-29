МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре до 23 м/с
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан предупредило об интенсивности метеорологических явлений 29 и 30 июня.
По информации ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня и завтра по Республике Башкортостан ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23м/с, сообщили в МЧС.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня на территории Башкирии днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, локально ливни, град. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем составит 23-28°С, на юге до 34°С.Общество Башкортостан
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