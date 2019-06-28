Европейские страны запустили механизм расчетов для обхода антииранских санкций

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм финансовых расчетов с Ираном INSTEX для обхода американских санкций.

Он доступен для всех стран — участниц Европейского союза, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ЕС. На данный момент там работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран.

Стоит отметь, что через механизм уже проходят первые операции.

Напомним, что в начале февраля 2019 года Иран запустил обеспеченную золотом криптовалюту PayMon для обхода международных санкций.