США ввели санкции против сына президента Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами Министерство финансов США внесло в санкционный список сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Мадуро Герру.



Его имя занесено в SDN List (так называемый «черный» санкционный список США — Specially Designated Nationals List), пишет «Интефакс» со ссылкой на сообщение Минфина.

Сын президента Венесуэлы с 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.