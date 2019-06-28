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США ввели санкции против сына президента Венесуэлы

20:11, 28.06.2019
США ввели санкции против сына президента Венесуэлы
Фото: en.wikipedia.org

Управление по контролю за иностранными активами Министерство финансов США внесло в санкционный список сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Мадуро Герру.

Его имя занесено в SDN List (так называемый «черный» санкционный список США — Specially Designated Nationals List), пишет «Интефакс» со ссылкой на сообщение Минфина.

Сын президента Венесуэлы с 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

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